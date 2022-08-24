وزارة الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية خلال اشتراكه بدورة تدريبية هناك.

وذكرت في بيان صحفي: "بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد العقيد الطيار عمار عاصي حمدان ظاهر، الذي استشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اشتراكه بدورة (قائد مهمة جوية) للفترة في ولاية ألباما قاعدة روكر".

وأضافت: "كان ضمن منهاج الدورة الدراسية جولة نهرية للمشتركين بالدورة، وأثناء قيادة الزورق النهري حدث اختلال بالتوازن وانقلاب للقارب الذي كان على متنه العقيد الطيار، مما أدى إلى غرقه لسرعة جريان الماء في النهر، وعثر على جثته بعد عمليات البحث".



المصدر: RT