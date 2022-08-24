نصر الله يستقبل أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة ويقيم الحرب الأخيرة مع إسرائيل

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة.

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وبحسب بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، شهد اللقاء بين نصر الله والنخالة عرضا للأحداث الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أجرى الطرفان "تقييما للمعركة التي ‏حصلت مع العدو الإسرائيلي على كل المستويات الميدانية والسياسية والإعلامية".

وأضاف البيان أن الطرفين "بحثا في مختلف ‏المستجدات السياسية في المنطقة والأدوار المتوقعة من مختلف الأطراف في محور المقاومة خلال ‏المرحلة المقبلة". ‏

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"