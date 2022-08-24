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نصر الله يستقبل أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة ويقيم الحرب الأخيرة مع إسرائيل

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نصر الله يستقبل أمين عام حركة
الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة
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استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة.

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وبحسب بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، شهد اللقاء بين نصر الله والنخالة عرضا للأحداث الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أجرى الطرفان "تقييما للمعركة التي ‏حصلت مع العدو الإسرائيلي على كل المستويات الميدانية والسياسية والإعلامية".

وأضاف البيان أن الطرفين "بحثا في مختلف ‏المستجدات السياسية في المنطقة والأدوار المتوقعة من مختلف الأطراف في محور المقاومة خلال ‏المرحلة المقبلة". ‏

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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