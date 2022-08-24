تساؤلات حول هوية ومهمة الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش الليبي (فيديو+ صور)

أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي في وقت سابق من هذا الأسبوع طائرة بدون طيار، يعتقد أنها تابعة لإحدى دول حلف الناتو وكانت في مهمة تجسس بالمنطقة.

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وأعلن الجيش الليبي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة بصاروخين، قرب مطار بنينا في بنغازي، يوم 22 أغسطس. وتم إسقاط الطائرة بدون طيار بنظام صواريخ أرض- جو المحمول (MANPAD).

ووفقا لمسؤول في الجيش الوطني الليبي: "استهدف الدفاع الجوي للقيادة العامة طائرة مسيرة مجهولة الهوية دخلت سماء بنغازي قرب الرجمة وقاعدة بنينا، وأسقطها".

وتظهر لقطات، تم نشرها لاحقا، الطائرة تحترق وتسقط ببطء على الأرض بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو.

وعلى الرغم من أن الطائرة التي تم إسقاطها قد احترقت بشكل يصعب التعرف عليها، من المحتمل أن تكون طائرة بدون طيار صينية من طراز "Wing Loong" أو "CH-5" أو "Ch-4" لأنها تبدو متشابهة.

🇱🇾🚨| Les débris retrouvés sur place suggère effectivement qu’il s’agit d’un drone de fabrication américaine MQ-9 Reaper. pic.twitter.com/HLPPKjHjG1 — Casus Belli (@casusbellintel) August 22, 2022

ومع ذلك، فإن آلية الهبوط والمحرك تبدو مشابهة جدا لتلك الموجودة في طائرة "MQ-9 Reaper UAV" الأمريكية، بحسب تقرير نشره موقع "Military Africa" المختص في الشؤون العسكرية.

ومشغلو "MQ-9 Reaper" الحاليون هم فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

🔴Libya’da Hafter’e bağlı güçlerin, ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA’yı düşürdüğü anların net görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/yvg7MJDjbR — Conflict (@ConflictTR) August 23, 2022

وربما كانت واحدة من هذه الدول التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، تقوم بمراقبة أنشطة الجيش الوطني الليبي أو أنشطة مجموعة "فاغنر" الروسية في المنطقة، دون إذن مسبق من الحكومة الليبية، وفق التقرير الآنف الذكر.

يذكر أنه كجزء من طلب الميزانية المالية لعام 2021، تعتزم القوات الجوية الأمريكية خفض إنتاج طائرة "MQ-9 Reaper" بعد شراء 24 وحدة فقط في عام 2021، وبالتالي خفض إجمالي الشراء إلى 337 طائرة، وكذلك إنهاء بعض الدوريات الجوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وإغلاق خط الإنتاج. ومع ذلك، فإن هذا القرار لم يرض القيادة العسكرية.

Hier, dans la région de Benghazi libyen, des méchants non identifiés ont abattu un drone américain MQ-9 ER Reaper, qui effectuait sa mission depuis la base aérienne NAS Sigonella, en Italie. pic.twitter.com/xoAcUa3UM2 — BLACK MAMBA #AntiPassSanitaire (@AristoTogo) August 23, 2022

وفي 20 نوفمبر عام 2019، تحطمت طائرة من طراز "Q-9A Predator B" بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإيطالي فوق بلدة ترهونة غرب ليبيا.

وبعد بضعة أيام، تحطمت طائرة بدون طيار عسكرية أمريكية من طراز "MQ-1C Gray Eagle" تعمل تحت راية القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في أغاديز، النيجر في 29 فبراير 2020.

وفقدت الطائرة بدون طيار "MQ-1C Gray Eagle" بعد تعرضها لعطل ميكانيكي، وفقا لبيان صادر عن أفريكوم في 2 مارس من ذلك العام.

المصدر: "Military Africa"