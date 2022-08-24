أنقرة: نتوقع زيادة حجم التبادل التجاري مع القاهرة

أكد القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة صالح موطلو شن أن أنقرة تتوقع زيادة في حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر.

وفي كلمة افتتاحية ألقاها مع انطلاق اجتماع نظمته وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك في العاصمة المصرية القاهرة بين رجال أعمال أتراك ومصريين، أشار شن إلى أن "مصر تعتبر بلدا مهما للغاية للمصدرين والمستثمرين الأتراك وذلك لمكانتها الاستراتيجية التي اكتسبتها من موقعها الجغرافي وعدد سكانها البالغ 103 ملايين نسمة ووجود قناة السويس وغيرها من العوامل".

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وشدد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة.

وأضاف: "استمرار علاقاتنا الاقتصادية والتجارية دون تباطؤ خلال السنوات الماضية يحمل أهمية كبيرة، نحن بحاجة لمواصلة هذا الزخم أكثر في الفترة المقبلة، الخطوات الإضافية التي سيتم اتخاذها ستشجع مستثمرينا للتوجه إلى مصر وسترتقي بتجارتنا إلى مستوى أعلى".

وتطرق شن إلى حجم التجارة بين تركيا ومصر، مبينا أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 85 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2.5 مليار دولار، في حين كان 1.3 مليار دولار في الربع الأول من 2021.

وأشار إلى توفير حوافز عامة وخاصة للشركات المستثمرة في مصر، بالإضافة إلى دعم الحكومة المصرية لرجال الأعمال الأتراك.







المصدر: "الأناضول"