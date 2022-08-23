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العراق.. 10 وفيات في حادث سير مروع بين الناصرية والبطحاء

أخبار العالم العربي

العراق.. 10 وفيات في حادث سير مروع بين الناصرية والبطحاء
https://www.facebook.com/photo?fbid=401165672197796&set=pcb.401165765531120
صورة نشرتها مديرية المرور العراقية للحادث
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أفادت مديرة المرور العراقية أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سير مروع وقع على الطريق بين الناصرية والبطحاء التابعة لمحافظة ذي قار جنوب شرق العراق.

وذكرت المديرية أن سائق سيارة خصوصي فقد السيطرة على مركبته، ما أدى إلى انحرافها إلى المسرب المقابل واصطدامها بمركبة أخرى كانت تسير على الشارع ما أدى لوفاة 10 أشخاص.

كما توفي 3 أشخاص في في حادث آخر في محافظة واسط بين مركبتين بسبب الاجتياز الخاطئ.

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وأعلنت مديرية المرور في العراق في وقت سابق أن حصيلة الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي في العراق بلغت 4800 حادث توزعت بين انقلاب وتصادم نتيجة للسرعة الزائدة.

المصدر: RT

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