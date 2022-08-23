السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 89 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان منذ بدء موسم الأمطار في البلاد إلى 89 قتيلا، فيما واصلت الأمطار الغزيرة إغراق قرى في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني العميد عبد الجليل عبد الرحيم، أن 36 شخصا على الأقل أصيبوا منذ مايو، وأشار إلى أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل بلغ نحو 20 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بينما تضرر أكثر من 30 ألف منزل بشكل جزئي.

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وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ست ولايات من أصل 18 ولاية بالبلاد.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان إقليم دارفور الغربي وولايات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان الأكثر تضررا.

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي قال إن المانحين قدموا نحو 608 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان هذا العام، وهو ما يعادل أقل من ثلث ما هو مطلوب لهذا العام.

يذكر أن 80 سودانيا قضوا العام الماضي بسبب الفيضانات.

المصدر: "أسوشيتد برس"