مركز المصالحة: الطيران الروسي دمر معسكرا لـ"جبهة النصرة" في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية لمعسكر لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ يغوروف، في بيان له يوم الثلاثاء، إن "القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت معسكرا لإرهابيي "جبهة النصرة" الضالعين في قصف مدينتي خان شيخون وسراقب في محافظة إدلب".

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وأضاف أنه "تم تدمير موقع للاتصال ومقر قيادة للمسلحين، إضافة إلى مستودع للذخيرة".

وأشار إلى إصابة عسكري سوري واحد بنتيجة قصف المسلحين لمواقع القوات الحكومية السورية بالقرب من بلدة كنسبا.

المصدر: تاس