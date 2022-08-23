الجيش اللبناني: جرحى في اشتباكات مع تجار مخدرات

أعلن الجيش اللبناني أن اشتباكات بين أفراده وتجار مخدرات أدت إلى عدد من الجرحى بين الطرفين.

وقال الجيش عبر "تويتر" إن الاشتباكات وقعت في صحراء الشويفات، وأدت إلى توقيف عدد من المطلوبين، دون مزيد من المعلومات.

اشتباكات بين الجيش وتجار مخدرات في صحراء الشويفات وسقوط جرحى من الطرفين، وتوقيف عدد من المطلوبين.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/gRkstplXgx — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 23, 2022

وكان الجيش أعلن في وقت سابق اليوم أن وحداته أوقفت 469 شخصا من جنسيات مختلفة، خلال الشهر الماضي، "لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات".

المصدر: RT