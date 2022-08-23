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الجيش اللبناني: جرحى في اشتباكات مع تجار مخدرات

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني: جرحى في اشتباكات مع تجار مخدرات
Bilal Hussein
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني أن اشتباكات بين أفراده وتجار مخدرات أدت إلى عدد من الجرحى بين الطرفين.

وقال الجيش عبر "تويتر" إن الاشتباكات وقعت في صحراء الشويفات، وأدت إلى توقيف عدد من المطلوبين، دون مزيد من المعلومات.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق اليوم أن وحداته أوقفت 469 شخصا من جنسيات مختلفة، خلال الشهر الماضي، "لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات".

 

المصدر: RT

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