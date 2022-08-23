المحكمة الجنائية الدولية: السودانيون سئموا الوعود

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي أن السودانيين "سئموا الوعود ويتوقون إلى العدالة"، معربا عن أسفه لـ"تراجع" تعاون السلطات السودانية.

ويقوم كريم خان حاليا بزيارة إلى السودان حيث التقى الرجل الثاني في النظام العسكري محمد حمدان دقلو، على أن يجتمع يوم غد الأربعاء باللواء عبد الفتاح البرهان الذي تولى السلطة اثر انقلاب في أكتوبر.

وخلال زيارته الميدانية إلى دارفور حيث تفقد ثلاثة مخيمات للنازحين، قال خلال مداخلة عبر الفيديو "هذا الامتنان غير متكافىء مع ما فعلناه".

وأشار إلى التقدم المحرز مع بدء محاكمة زعيم سابق لميليشيا الجنجويد، وهو أول شخص يُحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية على الفظائع التي ارتكبت في دارفور قبل نحو 20 عاما، دعا إلى "تسريع التحرك".

وشدد خان على أن "كابوس الآلاف من سكان دارفور لم ينته" جزئيا بسبب غياب العدالة، والعدالة "تتطلب أفعالا وليس أقوال. لقد سئموا الوعود".

وقال "فرصة تعلم المزيد والاستماع إلى بعض الناجين وبعض سكان دارفور الذين يعيشون في المخيمات الذين يحترمونكم ويعلقون الكثير من الآمال عليكم ستساعدنا على إحياء التزاماتنا تجاه الإنسانية والتزاماتكم كعضو في مجلس الأمن".

المصدر: "أ ف ب"