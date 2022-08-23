رئيس الصومال يجدد عزم الدولة على تصفية الإرهاب

جدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، عزم الحكومة الفيدرالية على تصفية عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، عسكريا وفكريا، واقتصاديا.

وخلال اجتماع عقده مع لجنة الأمن الوطني، شدد رئيس الجمهورية على خطط الحكومة للقضاء على الخلايا الإرهابية، والعمل على تحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدى فلول المتمردين.

وحضر الاجتماع، وزراء الخارجية، والأمن، والداخلية، والمالية، والعدل، ورؤساء الشرطة والأمن، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن الوطني، كما شارك افتراضيا، كل من ووزير الدفاع، وقائد القوات المسلحة.

المصدر: sonna