تراجع استخدام الخطوط الساخنة في لبنان مع ارتفاع تعرفة الاتصالات

أفادت منظمة "مرسي كور" بأن استخدام الخطوط الساخنة لطلب المساعدة في لبنان، تراجع جراء ارتفاع تعرفة الاتصالات في بلد بلغت فيه معدلات التضخم مستويات مرتفعة جدا.

وأوردت منظمة "مرسي كور" الإنسانية غير الحكومية أن "التحديات المرتبطة بصعوبة التواصل مع الخطوط الساخنة للمنظمات ستنعكس على المستفيدين الراغبين بالتبليغ عن انتهاكات، أو عن فساد وتزوير بين أمور أخرى"، محذرة من تأثير ارتفاع التعرفة على العنف المنزلي، إذ أن "النساء والفتيات قد يجدن صعوبات متزايدة" في التواصل.

وأشارت إلى أن حجم الاتصالات والطلبات في يوليو (الشهر الذي أقرت فيه الحكومة رفع تعرفة الاتصالات)، كان أقل بسبعين في المئة عبر خطوطها الساخنة، المخصصة لطلب المساعدة او السؤال عن أحد برامجها، مقارنة بالأشهر السابقة.

والخطوط الساخنة التابعة للمنظمات غير الحكومية ليست جميعها مجانية، على غرار "ميرسي كور"، التي أشار أحد العاملين فيها إلى أن المستفيدين لم يعودوا حتى قادرين على تشغيل الانترنت على خطوطهم للتواصل عبر خدمة "واتس اب".

على وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر. وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.

وبلغ معدل التضخم السنوي للعام 2021، 154,8 في المئة بحسب إدارة الإحصاء المركزي التابعة للحكومة اللبنانية.

المصدر: "أ ف ب"