العراق.. الصدر "ينصح" المعتصمين أمام مجلس القضاء "بالانسحاب وإبقاء الخيم"

وجه حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، نصيحة إلى المعتصمين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى بالانسحاب مع إبقاء الخيم.

ووجه حساب "وزير القائد"، عبر "فيسبوك" النصح إلى المعتصمين "بالانسحاب وإبقاء الخيم" وذلك مع عناوين عدة قال إن "الشعب يريد تحقيقها" ومنها: "اعتصام شهداء سبايكر"، "استرجاع الأموال المنهوبة"، "محاسبة الفاســدين".

وعزا "وزير القائد" ذلك إلى "الحفاظ على سمعة الثوار الأحبة ولعدم تضرر الشعب".

وأضاف مخاطبا المعتصمين: "ليستمر اعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك، فالقرار قرار الشعب، ومني النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك".

وفي البيان الذي وقعه عنه صالح محمد العراقي، قال إن "في السلك القضائي في العراق الكثير من محبي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين، وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدهم، وإنه لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين".

المصدر: RT