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وزير الدفاع التركي يكشف موقف تركيا من التحالف مع الجيش المصري

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وزير الدفاع التركي يكشف موقف تركيا من التحالف مع الجيش المصري
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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده من الممكن أن تجري مناورات عسكرية مشتركة مع مصر، في حال تقدمت العلاقات بين البلدين ووصلت إلى "مستوى معين".

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وأوضح الوزير أن المناورات المشتركة لا تعني التوافق مع بلد معين في كل الأمور، مشيرا إلى أن "من الممكن أن نجري مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في المستقبل، إذا تقدمت المباحثات ووصلت العلاقات إلى مستوى معين".

وتابع: "إجراء مناورات مشتركة مع بلد معين لا يعني التحالف معه في كل الأمور".

المصدر: تي أر تي

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