مصدر قضائي لـRT: محكمة الكرخ تتخذ إجراءات عاجلة بخصوص قادة عسكريين عراقيين

أفاد مصدر قضائي لـRT، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الكرخ في الجانب الغربي من بغداد اتخذت إجراءات عاجلة بخصوص قادة عسكريين عراقيين.

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وقال المصدر إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى اتخذت إجراءات قانونية بحق الفريق حامد مهدي عبد العزيز، قائد الفرقة الخاصة، والعميد عمار عبد الزهرة عبد الحسين، آمر لواء 56، لإخلالهما بواجبات وظيفتهما بالسماح لجهات خارجة عن القانون بمحاصرة مبنى مجلس القضاء الأعلى".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT في العراق، بأن أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بدأوا اعتصاما أمام مجلس القضاء الأعلى.

وذكر أن الصدريين نصبوا الخيام ورفعوا لافتات تندد بالفساد، كما انتقدوا مجلس القضاء الأعلى واعتبروه "مسيسا". وأضاف أن الصدريين قدموا ورقة مطالب لمجلس القضاء ووعدوا بأنهاء الاعتصام في حال نفذت.

على إثر ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات قبض بحق 3 أشخاص، بينهم قياديان في التيار الصدري.

المصدر: RT