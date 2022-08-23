إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان..انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان (صور)

إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، غادرت اليوم الثلاثاء أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادرت الرياض، اليوم، طائرتان إغاثيتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما مساعدات غذائية وإيوائية إلى جمهورية السودان، تمهيدا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها".

وفي تصريح صحفي، قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، عبد الله بن عبد العزير الربيعة، إن "الجسر الإغاثي الذي انطلق، اليوم، سيقوم بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم مؤخرا إلى موجة أمطار غزيرة وسيول أدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وخسائر جسيمة في الممتلكات"، لافتا إلى أن "المساعدات تشمل مواد غذائية وإيوائية تزن أكثر من 100 طن".

واس

واس

واس

المصدر: "واس"