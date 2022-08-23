الرئيس العراقي يعلق على اعتصام أتباع الصدر أمام مجلس القضاء

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن تطورات الأحداث في البلاد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها.

إقرأ المزيد

وأضاف صالح في بيان نشرته رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب فتح الباب أمام المتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل العراق.

وتابع: "إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".

وأشار إلى أن "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط به بأي ثمن، والعمل على تجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن أتباع زعيم التيار الصدري بدأوا اعتصاما أمام مجلس القضاء الأعلى.

وذكر أن الصدريين نصبوا الخيام ورفعوا لافتات تندد بالفساد، كما انتقدوا مجلس القضاء الأعلى واعتبروه "مسيسا". وأضاف أن الصدريين قدموا ورقة مطالب لمجلس القضاء ووعدوا بأنهاء الاعتصام في حال نفذت.

المصدر: RT