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الأمم المتحدة: العراق خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ

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الأمم المتحدة: العراق خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ
أرشيف
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أكدت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كورين فلايشر، اليوم الثلاثاء، أن العراق خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ.

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وذكرت وفقا لبيان نشره موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق: "تشرفنا بلقاء الرئيس العراقي برهم صالح، وسط الأولويات العاجلة في العراق، خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ".

وأضافت: "اتفقنا على أن المناخ هو حالة طوارئ، ومن دون اتخاذ إجراءات فورية، ستستمر في التسبب بتهجير آلاف الأشخاص بحثا عن فرص أفضل".

المصدر: RT

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