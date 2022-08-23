شاهد في المحكمة يتحدث عن نشاطها الزراعي.. تطورات جديدة في قضية زوجة البشير

عقدت المحكمة الخاصة بمحاكمة وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، جلسة سماع شهود الإتهام، ومثل أمام محكمة الفساد ومخالفات المال العام شاهد الاتهام الأول .

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وقال الشاهد إنه يشغل الآن منصب المدير العام لمشروع السليت الزراعي، وجاء في رده على سؤال المحكمة حول ماتملكه حرم البشير في المشروع، بأنه لا توجد لديها ممتلكات مسجلة، بحسب ما يحوي سجل المشروع الذي معه.

وأضاف الشاهد أنه ليس لوداد بابكر أي علاقة بمشروع السليت، نافيا ما قيل بأن لديها نشاط زراعي، مؤكدا عدم وجود أرض لها بالمشروع.

تجدر الإشار إلى أن وداد بابكر من مدينة المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان، وهي من أسرة بسيطة تتبع لقبيلة الكواهلة، ولدت في سبعينيات القرن الماضي وتزوجت من اللواء إبراهيم شمس الدين "أحد أبرز قادة الانقلاب العسكري الذي حمل البشير إلى السلطة".

عاشت مع زوجها اللواء شمس الدين نحو 10 سنوات، حتى مقتله بحادثة تحطم الطائرة الشهير عام 2004، وأنجبت له 5 من البنين والبنات، وبعد فترة قصيرة قرر الرئيس آنذاك عمر البشير الزواج منها، و"فاء لصديقه" الراحل إبراهيم شمس الدين، ورغبة منه في تربية أبنائه، فكانت زوجته الثانية.

المصدر: صحيفة السوداني الدولية