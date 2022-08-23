تغييرات في الجيش السوداني تشمل قائد القوات الجوية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارات بتغييرات في قيادة المؤسسة العسكرية شملت قائد القوات الجوية.

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وقال الجيش في بيان له أمس الاثنين، إن البرهان "أصدر قرارات تم بموجبها إعفاء كل من الفريق ركن عصام الدين سعيد، قائد القوات الجوية، والفريق ياسر بشير، مدير الإدارة العامة للاحتياجات، وأحالتهما للتقاعد".

كما قضت قرارات البرهان بـ"ترقية اللواء طيار ركن، الطاهر محمد العوض، إلى رتبة فريق وتعيينه قائدا للقوات الجوية، وترقية ضباط الدفعة 40 إلى رتبة اللواء، وإحالة آخرين برتبة اللواء فما دون إلى التقاعد"، وفق البيان.

وأضاف الجيش أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الراتبة (روتينية) التي تجريها قيادته بشكل دوري للحفاظ على التسلسل الهرمي والتدرج الوظيفي في الجيش.

وتأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه السودان منذ 25 أكتوبر 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.

المصدر: أخبار السودان