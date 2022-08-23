قائد فرقة العمل بـ"جنوب أوروبا - إفريقيا" في الجيش الأمريكي يلتقي المفتش العام للقوات المغربية

زار تودر واسموند القائد العام لفرقة العمل بجنوب أوروبا - إفريقيا التابعة للجيش الأمريكي، القارة الإفريقية عبر بوابة المغرب للمرة الاولى وذلك منذ توليه منصبه في يوليو المنصرم.

والتقى اللواء واسموند خلال هذه الزيارة بالجنرال الفاروق بلخير، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية قائد المنطقة الجنوبية.

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وقالت السفارة الأمريكية في الرباط في بيان لها إن "اللقاء بين الطرفين تم تخصيصه لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الرباط وواشنطن".

وقال واسموند إن "المغرب يتوفر على جيش ذي قدرة ومهنية عاليتين، ويساهم بفعالية في معالجة التهديدات الأمنية الجهوية برؤية وقيادة بارزتين".

وأضاف أن "الجيش الأمريكي يبقى ملتزما بالعمل مع شركائه الأفارقة حول أولوياتهم، ومواصلة تنسيق التدريب والعمليات في مجال التعاون الأمني على الصعيد القاري".

وشدد على أن "الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا له ارتباط وثيق بالأمن في إفريقيا".

ولفت إلى أن "التنسيق مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين، وكذا مع فرق العمل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية التي تشتغل بالبلدان المعنية، أمر حيوي في إطار مواصلة تعزيز العلاقات ودعم الأمن الإقليمي".







المصدر: "هسبريس"