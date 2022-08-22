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حصيلة نهائية.. انتشال 8 جثث في حادثة انهيار جزء من مزار ديني في العراق

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حصيلة نهائية.. انتشال 8 جثث في حادثة انهيار جزء من مزار ديني في العراق
Gettyimages.ru
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق أن عدد الجثث التي انتشلت من مزار "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء، "بلغ ثماني جثث، لخمس نساء، ورجلين، وطفل".

وقالت المديرية في بيان صحفي إن "فرق الدفاع المدني جاهدت لإنقاذ طفلين وصبي في الساعات الأولى من بدء أعمال الإنقاذ وكانوا بصحة جيدة"، موضحة أن "أعمال البحث استمرت لأكثر من 60 ساعة عمل متواصل ليل مع نهار أسفرت عن انتشال 8 جثث وهم 5 نساء وطفل ورجلين".

وأعلنت المديرية عن "غلق مزار "قطارة الإمام علي" بالاتفاق مع محافظة كربلاء أمام المواطنين بسبب تخلخل دعامات البناء وخطورة المزار بعد الحادث".

وأفاد مراسل RT في العراق يوم السبت، بحدوث انهيار ترابي في المزار الديني المعروف باسم "قطارة الإمام علي" المحاط بالتلال الترابية في محافظة كربلاء، متسببا بانهيار جزء منه، ومحاصرة مجموعة من الزائرين تحت الأنقاض. 

المصدر: RT

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