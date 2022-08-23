العثور على سبع جثث مجهولة الهوية في ترهونة غرب ليبيا

أعلنت السلطة الليبية المسؤولة عن المفقودين العثور على سبع جثث مجهولة الهوية في مدينة ترهونة غرب ليبيا، حيث يتواصل اكتشاف عشرات المقابر الجماعية منذ صيف 2020.

وقالت هيئة البحث عن المفقودين في بيان لها انه تم اكتشاف "مقبرة جماعية جديدة" الأحد في "مكب عام" انتشلت منه سبع جثث.

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وترهونة هي بلدة زراعية صغيرة عثر فيها على أكثر من 250 جثة في مقابر جماعية منذ صيف 2020.

ووصفت بعثة لتقصي الحقائق من خبراء الأمم المتحدة الانتهاكات في ترهونة بأنها "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".







المصدر: "أ ف ب"