الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق جنوب لبنان ومحيط بيروت

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق مساء اليوم الاثنين، فوق جنوب لبنان ومحيط العاصمة بيروت.

وفي السياق، أفادت قيادة الجيش بأنه "بتاريخ 22/8/2022 الساعة 10.20، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.30 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة"، مؤكدة أنه "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

هذا أفادت القناة "14" الإسرائيلية بأن هناك اقتراب من اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مشيرة إلى أن تل أبيب لن تقدم أي تنازلات حيال حقل كاريش النفطي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT