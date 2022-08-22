بيان للرئاسة المصرية حول "اللقاء الأخوي الخاص"

استقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مطار العلمين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

واستقبل السيسي الزعماء الأربعة في حضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبيل عقد القمة الخماسية للزعماء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن "السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر في لقاء أخوي خاص"، معربا عن "التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية".

وأفاد بأن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم".

المصدر: RT