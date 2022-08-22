"حماس" و"الجهاد" تحذران إسرائيل: الرد سيكون حازما وموحدا

اصدرت حركتا: "الجهادالإسلامي"، و"المقاومة الإسلامية" (حماس)، بيانا مشتركا حذرتا فيه "العدو من أي غدر"، وأكدتا أن الرد عليه سيكون "حازما وحاسما وموحدا".

وأعلنت الحركتان أنهما عقدتا ظهر اليوم "اجتماعا قياديا عالي المستوى، شارك فيه قادة سياسيون وعسكريون وأمنيون من الحركتين".

وذكرت الحركتان في بيان أن المجتمعين اتفقوا على نقاط عدة، منها: أن "المقاومة خيارنا الاستراتيجي لا تراجع عنه، ولا تردد فيه"، وأشار البيان إلى أن هناك تنسيقا عاليا ومتقدما بين الحركتين، والفصائل كافة.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "نحذر العدو من أي غدر تجاه شعبنا ومقاومته الباسلة وسيكون ردنا عليه حازما وحاسما وموحدا".

ووصف البيان "غرفة العمليات المشتركة" بأنها "منجز وطني يضم فصائل المقاومة كافة في إطار موحد لإدارة المواجهة مع الاحتلال".

ودعا البيان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى "الكف عن ملاحقة المقاومين" وإلى "الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخاصة في سجن أريحا سيئ الصيت، وإلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال".

المصدر: RT