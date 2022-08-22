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استقبله السيسي.. الكاظمي يصل مصر للمشاركة في القمة الخماسية

أخبار العالم العربي

استقبله السيسي.. الكاظمي يصل مصر للمشاركة في القمة الخماسية
RT
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وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى مصر للمشاركة بالقمة الخماسية للزعماء.

وستناقش القمة مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة منها الأمن الاقليمي، والتعاون المشترك، والتشاور في الموضوعات المشتركة والتكامل الصناعي، وفقا لبيان للحكومة العراقية.

وتجمع القمة قادة مصر والأردن والإمارات والبحرين والعراق في مدينة العلمين.

وسيبحث "الزعماء أيضا ملفات الطاقة، والاستثمار، التغيرات المناخية".

استقبله السيسي.. الكاظمي يصل مصر للمشاركة في القمة الخماسية
RT
استقبله السيسي.. الكاظمي يصل مصر للمشاركة في القمة الخماسية
RT


المصدر: RT

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