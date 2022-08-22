سفينة قمح روسي تصل مصر
(هيئة ميناء دمياط)
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أعلنت هيئة ميناء دمياط المصرية وصول سفينة من روسيا تحمل نحو 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية في البلاد.
وحسب المركز الإعلامي للهيئة فإن السفينة (1 – EMMAKRIS)، ترفع علم بنما وقادمة من روسيا بحمولة تقدر بنحو 63 ألف طن من القمح.
وأضاف المركز أن ذلك يأتي "تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية" والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 11 سفينة.
المصدر: RT