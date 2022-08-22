لبنان..تأجيل مهمة البحث عن ضحايا "زوق الموت" وإغماء صحفيتين على متن مركب للجيش اللبناني (فيديوهات)

اعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، عن "تأجيل مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، بسبب ارتفاع موج البحر، ما قد يهدد سلامة الغواصة وطاقمها".

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هذا وشهد متن مركب الإنزال التابع للجيش اللبناني أثناء مواكبة عملية البحث عن ضحايا "زورق الموت"، حالتي إغماء لصحفيتين.

وصباح اليوم، أعلن الجيش اللبناني عن انطلاق الغواصة التي تم استقدامها بحثا عن جثامين ضحايا "زورق الموت" قبالة مدينة طرابلس، بعد نحو 4 أشهر من غرق قارب كان يقل عشرات المهاجرين.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح قائد القوات البحرية في لبنان، العقيد الركن هيثم ضناوي، تفاصيل مهمة غواصة الإنقاذ التي انطلقت من مرفأ طرابلس عند الساعة السابعة والنصف باتجاه موقع غرق "زورق الموت"، حيث بدأت الغواصة عملها بحثا عن الزورق وجثامين الضحايا، فيما واكب هذه العملية أكثر من 100 وسيلة إعلامية أجنبية وعربية ومحلية.

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المصدر: RT + "الجديد"