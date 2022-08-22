نائب مصري يوجه نداء للمواطنين بشأن الدولار: إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر!

وجه الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، نصيحة للمصريين بشأن الدولار قائلا: "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".

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وقال خلال برنامج التاسعة، على القناة "الأولى": "نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر.. محبة وجدعنة مني ألحق".

وأضاف يوسف الحسيني: "زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك. طيب ألحق".

كما تابع الإعلامي يوسف الحسيني: "إلحقوا كمان مدينة العلمين الجديدة"، مشير إلى أن "استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لزعماء العرب في المدينة بمثابة ختم أن مدينة العلمين الجديدة لا تقتصر على المصيف فقط وإنما هي مدينة متكاملة".

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في الدولار، حيث ازداد وضع الاقتصاد المصري تأزما في الأشهر الأخيرة، إذ استمر تراجع احتياطي النقد الأجنبي وقفز التضخم إلى حوالي 15 في المئة.

ومنذ عام 2016، حصلت مصر على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة عشرين مليار دولار، وتسعى للاقتراض للمرة الرابعة، مما قد يؤدي إلى تأزم الأوضاع في البلاد من ناحية الدولار.

المصدر: المصري اليوم