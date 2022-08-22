مصر.. الكاميرات ترصد رد فعل فرقة الكورال والحاضرين مع بدء الحريق في كنيسة مريم

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظات الهلع والفزع داخل كنيسة مريم المصرية في محافظة الإسكندرية بعد نشوب حريق في الكنيسة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بكنيسة مريم المصرية، بمنطقة العماروة بحي المنتزة ثان، شرق الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه ثالث، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغوتم السيطرة على النيران وإخمادها.

ورجحت التحريات المبدئية حول الحادث أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في وصلة جهاز التكييف المركزى بالكنيسة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: القاهرة 24