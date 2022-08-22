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الأردن.. القوات المسلحة تشيع ضابطا سقط أثناء إنزال جوي

أخبار العالم العربي

الأردن.. القوات المسلحة تشيع ضابطا سقط أثناء إنزال جوي
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شيعت القوات المسلحة الأردنية جثمان الملازم/1 حذيفة آل خطاب، الذي لقي مصرع إثر تعرضه للسقوط من مظلة، أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في الساعة الثامنة من صباح الأحد، استُشهد الملازم/1 حذيفة وليد جميل آل خطاب من مرتب قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة في أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة.

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المصدر: الممكلة 

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