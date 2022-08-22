السيول تقتل 4 أطفال في موريتانيا (فيديو)

أعلنت السلطات الموريتانية عن مصرع 4 أطفال غرقا في ولاية كيدي ماغه، بجنوب البلاد، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة بالمنطقة.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس الأحد: "لقي 4 أطفال مصرعهم غرقا جراء السيول في قرية انيوردل ببلدية حاسي شكار في ولاية كيدي ماغه".

وأشارت الوزارة، إلى أن الأمطار تسببت خلال الـ24 ساعة الماضية في أضرار مادية في العديد من المدن والقرى في جنوب وشرق ووسط البلاد.

ومنذ يوليو الماضي تسببت الأمطار بوفاة العشرات من الموريتانيين في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشهد موريتانيا بين يوليو وأكتوبر من كل عام، هطول أمطار غزيرة، تتسبب عادة في خسائر مادية وبشرية.

🇲🇷 في موريتانيا.. فيضانات وسيول

الحياة توقفت

العائلات تشردت



ليس لهم بعد الله إلا دعمكم .. أغيثوهم بالغذاء



الطرد الغذائي 25 د.ك📦



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المصدر: صحراء ميديا