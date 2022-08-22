البرهان "يأسف" لإضاعة السودان 3 سنوات في "التشاكس السياسي"

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن "أسفه لإضاعة 3 سنوات من الفترة الانتقالية في التشاكس السياسي"، مشيرا إلى "ضرورة الانتباه لقضايا المواطن".

وأكد البرهان في كلمة وجهها إلى المتضررين بالسيول والفيضانات بمنطقة المناقل بولاية الجزيرة جنوب شرقي البلاد "وقوف الدولة حكومة وشعبا مع المتضررين من السيول والأمطار في الولاية، وحرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في جبر الضرر الواقع عليهم".

وتفقد المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة، ووقف على حجم الضرر الذي تعرض له المواطنون في زراعتهم ومساكنهم.

وأعلن تشكيل لجنة قومية برئاسة عضو المجلس الطاهر حجر، لمتابعة توفير المعونات والدعم اللازم للمتأثرين، ولجنة فرعية من واليي النيل الأبيض والجزيرة ولجان الأمن بالولايتين، لتفقد المصارف والاطمئنان على عملها بالصورة المثلى.

المصدر: "أخبار السودان"