مصر.. مقتل عنصرين "شديدي الخطورة" برصاص الشرطة

أعلنت الشرطة المصرية عن مقتل عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة لأحد الاوكار بالدقهلية شمال شرق الدلتا .

وقالت الشرطة أنها تمكنت من تحديد أماكن تواجد 8 عناصر بنطاق محافظة الدقهلية جميعهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وقالت ان تلك العناصر ملاحقون في قضايا مخدرات وسلاح وسرقة وقتل ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في واقعة قتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين على إثر إطلاق أعيرة نارية تجاههم أثناء استقلالهم إحدى مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط.

وأشارت الشرطة إلى وقوع اشتباك مع المجموعة ما أسفر عن مصرع اثنين منهم وضبط 6 آخرين.

ووأوضحت أنه تم العثور بحوزة المجموعة على أسلحة.

المصدر: مصراوي