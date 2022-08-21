 
مباشر

الرئيس التونسي لوفد الكونغرس: تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين أمريكيين غير مقبولة

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي لوفد الكونغرس: تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين أمريكيين غير مقبولة
https://www.facebook.com/photo?fbid=439633594861913&set=pcb.439634261528513
صورة نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية للقاء سعيد بوفد الكونغرس( صفحة الرئاسة التونسية في فيس بوك)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnim

أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد وفدا من الكونغرس أن تصريحات صدرت مؤخرا عن عدد من المسؤولين الأمريكيين بخصوص الوضع في تونس "غير مقبولة".

وقال سعيد مساء الأحد خلال استقباله الوفد الأمريكي بقصر قرطاج، أن حملات يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء ضد تونس مشيرا إلى ممارسات سادت لأكثر من عقد في المستويات كافة وأدت إلى مزيد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وذكّر الرئيس التونسي الوفد الأمريكي بمبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها.

وأشار في هذا السياق، إلى أن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة.

كما أشار الرئيس التونسي إلى أن الذي يتأسّف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيدا منها والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية.

وشدّد على أن الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظلّ عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا