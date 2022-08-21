السعودية تصدر بيانا بشأن السودان

أعربت السعودية عن "خالص تعازيها" للسودان بعد سقوط عشرات الضحايا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية أن المملكة "تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لما تعرضت له العديد من الولايات بجمهورية السودان الشقيقة من أمطار وسيول تسببت في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص".

وقالت الوزارة في بيانها أنها تتقدم بـ"أحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، سائلين المولى -عز وجل- أن يحمي السودان وشعبه الشقيق من كل شر ومكروه"، حسبما ورد في البيان.

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، الأحد، أن عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات وصل إلى 80 شخصاً وعدد الإصابات إلى 31 شخصا.

وكشفت الإحصائيات الرسمية أن عدد المنازل التي دُمرت بشكل كامل وصل الي 17.080 منزلاً و23.850 منزلاً تعرض لتدمير جزئي، فضلاً عن تدمير عدد كبير من المتاجر والمرافق.

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وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين مايو وأكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالى 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها.

وبحسب أوتشا كان نحو 314.500 شخص قد تضرروا في السودان خلال موسم الأمطار في العام 2021.

وتعد أكثر ولايات السودان تأثرا بفيضانات ولاية النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.

المصدر: واس + ا ف ب