إعلام إسرائيلي: الشاباك ينقل رسالة للقاهرة مفادها بأن الجيش يدفع بتعزيزات بحثا عن "خلية سلواد"

أفادت القناة "13" العبرية بأن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي ينقل رسالة إلى السلطات المصرية مفادها بأن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات بحثا عن "الخلية سلواد".

وقالت القناة في تقرير إن "الجيش والشاباك يواصلان عمليات بحث وتقصي حول خلية سلواد" التي نفذت عملية إطلاق نار الليلة الماضية على حافلة إسرائيلية في سلواد شرق رام الله.

وأضافت "الجيش لن يتوقف حتى يتم القبض أو القضاء عليها، لذلك من المتوقع الدفع بتعزيزات إضافية إلى سلواد".

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وأشارت إلى أن "رئيس الشاباك رونان بار الذي يجري زيارة إلى مصر ينقل رسالة مفادها أن نشاط "جز العشب" في الضفة الغربية سيستمر بكامل قوته قبل الأعياد".

ولفتت إلى أن "الشاباك نقل رسالة مفادها أن الاقتحامات سوف تتواصل خاصة في شمال الضفة الغربية، نابلس وجنين، وأماكن أخرى مثل سلواد".

المصدر: "معا"