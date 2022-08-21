مصر.. أسبوع الحرائق ينتهي بحريق جديد بدير العذراء بجبل درنكة في أسيوط

علن محافظ أسيوط في صعيد مصر السيطرة على حريق محدود بجوار سور المباني السكنية بدير العذراء بجبل درنكة دون ان يؤثر على احتفالات الدير السنوية بختام صورم العذراء.

وأكد المحافظ أن المواد المحترقة مخلفات ورقية حيث تمت السيطرة على الحريق وجرى استكمال فعاليات الاحتفال وسط تواجد أمني مكثف ومن قوات الحماية المدنية ورجال الاسعاف تحسبا لاية طارئ نظرا للحضور الكبير من المواطنين.

وشهدت مصر سلسلة حوادث حرائق كان أسوأها كارثة كنيسة الشهيد أبي سيفين والذي أودى بحياة 41 شخصا.

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ويأتي حريق دير العذراء بجبل درنكة بعد يوم حريق في أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة الاسكندرية.

والإثنين الماضي اندلع حريق في كنيسة في القاهرة، وفق وزارة الداخلية. والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة أن حريقا اندلع في كنيسة في محافظة المنيا.

ولم يسفر هذان الحريقان عن أي إصابات.

والأربعاء أسفر حريق اندلع في مستشفى في القاهرة عن تعرض ثمانية أشخاص لإصابات طفيفة اقتصرت على "اختناقات بسيطة وحروق سطحية"، وفق وزارة الصحة.

المصدر: الفجر+ ا ف ب