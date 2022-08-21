الطائرة بيريف الروسية تواصل مكافحة حرائق الغابات بالجزائر

عادت طائرة الإطفاء الروسية بيريف بي إي 200 اليوم الأحد لمواصلة عملها في إخماد البؤر المتبقية من حرائق الغابات بولاية الطارف بالجزائر، بعد إصلاح عطل تقني لحق بها في وقت سابق.

وتعدّ الطائرة المذكورة التي استأجرتها الجزائر مؤخرًا، نموذجا فريدا يتمتع بقدرة كبيرة على مكافحة الحرائق حتى في المواقع التي يصعب الوصول اليها" وتشكّل " وسيلة إضافية لمساعدة عناصر الدفاع المدني على السيطرة على كافة بؤر الحرائق بشرق البلاد.

وتعدّ طائرة "بيريف بي إي 200" نموذجًا متخصصًا في مكافحة حرائق الغابات بخزانات مياه مجزأة تتسع لــ 12000 لتر، كما يمكنها التحليق على ارتفاع منخفض وبسرعة تحليق تزيد عن 500 كم/ساعة والهبوك في البحر خلال 14 ثانية، وفقا للورقة الفنية المقدمة من جهاز الدفاع المدني.

المصدر: الإذاعة الجزائرية