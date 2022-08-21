الدفاع المدني العراقي: انتشال 3 جثث من تحت الركام في حادثة المزار الديني بكربلاء

قال الدفاع المدني العراقي، اليوم الأحد، إنه تم انتشال 3 جثث من تحت الركام في حادثة المزار الديني بكربلاء.

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وتحاول فرق الإنقاذ العراقية منذ نحو 24 ساعة انتشال 6 أشخاص على الأقل عالقين تحت الركام، إثر انهيار تل ترابي على مزار ديني شيعي في محافظة كربلاء بجنوب البلاد.

وحتى بعد ظهر الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الاشخاص الذين لا يزالوا عالقين في المكان.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال 3 أطفال حتى الآن من تحت الركام، وقالت إنهم "بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي". وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفلا من تحت الأنقاض، محملا على نقاله ووجهه وجسده مغطى بالتراب.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر، إنه يتوّقع بأنه لا يزال هناك ستة إلى ثمانية أشخاص عالقين، تحت الركام، مؤكدا أن "عمليات الإخلاء ما زالت مستمرة حتى الآن"

المصدر: أ ف ب