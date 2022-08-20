الداخلية الكويتية تعلن ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب وسمسرة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن المباحث الجنائية تمكنت من ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة، يقومون بأعمال منافية للآداب ويمارسون السمسرة مقابل مبالغ مالية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الداخلية الكويتية صورا مموهة لوجوه المتهمين، معلقة بالقول: "الإعلام الأمني: بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الاحمد الصباح، بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون..تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 20 شخصا من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانيه والأحمدي، منهم 14 من النساء و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية".

وأكملت الوزارة: "هذا وجاري التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

في محافظتي الفروانيه والاحمدي منهم 14 من النساء – و 6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية.



هذا وجاري التحقيق معهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. pic.twitter.com/i11mMr9b78 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 19, 2022

المصدر: RT