سوريا.. مجهولون يرمون قنبلة على سيارة في القامشلي

رمى مجهولون قنبلة على سيارة مركونة في حي الوسطى في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا ما أدى إلى أضرار مادية.

ونقلت وكالة أنباء "هاوار" عن عضو في قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) أن مجهولين ألقيا قنبلة على سيارة في حي الوسطى وهربا.

وأضافت الوكالة التي تعمل ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن الحادثة وقعت في المنطقة الفاصلة بين قوى الأمن الداخلي، وأماكن سيطرة القوات الحكومية السورية في حي الوسطى.

بينما قالت وكالة "سانا" إن سيارة مفخخة انفجرت في حي الوسطى في مدينة القامشلي، والأضرار مادية".

المصدر: "هاوار" + "سانا"