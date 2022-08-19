مصر.. رئيس "الأسقفية" يدين "اقتحام الاحتلال الإسرائيلي" الكنيسة الأنجليكانية برام الله

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية سامي فوزي اقتحام القوات الإسرائيلية لكنيسة القديس أندرو الأنجليكانية برام الله أمس.

وذكرت صفحة الكنيسة في "فيسبوك" أن فوزير أدان "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي" للكنيسة، الذي يأتي ضمن حملة استهدفت إغلاق واقتحام مؤسسات دينية وحقوقية بينها مؤسسة الحق التابعة للكنيسة ويقع مقرها داخل مبنى الكنيسة.

وأعرب رئيس الأساقفة عن تضامنه الكامل مع رئيس أساقفة إقليم القدس حسام نعوم في هذا الحادث، وأكد "على إيمان الكنيسة بحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام".

وانتقد رئيس الأساقفة اقتحام الأماكن المقدسة ودور العبادة تحت مسمى تطبيق القانون، وأضاف: "لا بد أن تُحترم المقدسات الدينية فلا يصح اقتحام مبنى كنيسة أو مسجد تحت أي ظرف".

وأشارت الكنيسة إلى أن الأب فادي دياب من كنيسة القديس أندرو ألانجليكانية كان قد أعرب عن غضبه واستيائه لاقتحام الجيش الإسرائيلي مبنى الكنيسة للوصول الى مؤسسة الحق بعد أن "اقتحم الجنود مبنى الكنيسة قرابة الساعة الثالثة فجرا وبدأنا نسمع طلقات نارية ودق على الأبواب، لم نكن نعرف ما الذي يحدث. كان الخروج الى الخارج خطيرا وحطموا زجاج الباب واستخدموا قضيبا لكسر الباب والقفل ودخلوا بهو الكنيسة، واقتحموا مؤسسة الحق التي تقع في الطابق الثاني من المبنى".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، اقتحم أمس الخميس، عددا من المؤسسات الفلسطينية وجمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله.

وطالت الاقتحامات مقار 6 جمعيات ومؤسسات حقوقية، وجميعها مما أعلنته السلطات الإسرائيلية، في أكتوبر الماضي، "منظمات إرهابية".

وشملت الحملة مقر مؤسسات "الضمير" و"بيسان" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" و"الحق"، إذ قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفريغ جمعية اتحاد المرأة من محتواها وإغلاق الباب باللحام، بعد مصادرة كافة المعدات والملفات، كما قامت بإغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي.

المصدر: RT