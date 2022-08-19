رغم قرار تجميد "الاعتقال الاداري".. الأسير الفلسطيني خليل العواودة مستمر في الإضراب حتى الافراج

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية"تجميد" الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 6 شهور، لكن القرار لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، بحسب نادي الأسير.

وذكر نادي الأسير "لدينا شكوك في قرار تجميد الاعتقال الإداري لخليل عواودة وهو لا يعني وقف اعتقاله".

وقالت أحلام حداد محامية الأسير عواودة إن الأخير لن يعلق إضرابه عن الطعام قبل الافراج عنه.

وينحدر الأسير العواودة (40 عاما) من بلدة "إذنا" قضاء الخليل، حيث تم اعتقاله إداريا في ديسمبر من العام الماضي.

وخاض في مارس الماضي معركة اضراب عن الطعام استمرت 111 يوما وقام بتعليق الاضراب بعد وعود بالافراج عنه، لكن بعد أيام من تعليق إضرابه، صدر أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة 4 أشهر، فقرر في يوليو الماضي العودة للإضراب.

المصدر: RT