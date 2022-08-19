بتوجيهات من السيسي.. أإزالة التعديات على أملاك الدولة في محافظات مصر

تواصل الوحدات المحلية في المدن والمحافظات المصرية عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، أنها تتابع جهود المحافظات في إزالة "كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وفرض هيبة الدولة".

وأضافت أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة وجّه باستمرار شن حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري بمراكز وقرى ونجوع المحافظات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية. بهدف "الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب".

وشدد الوزير على ضرورة "مواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات والتصدي بكل حزم للتعديات والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة"

وذكرت الوزارة أنها تواصل جهود تنفيذ الموجة 20 لإزالة كافة أشكال التعديات، ومن خلال تنظيم سلسلة حملاتها المكبرة التي تستهدف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للري.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبإشراف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

المصدر: RT