بيان للرئاسة الفلسطينية بشأن الحملة ضد محمود عباس على خلفية تصريحات "الهولوكوست"

عبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، عن استهجانه الشديد من حملة التحريض التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس من قبل جهات متعددة.

وقال أبو ردينة في بيان أن هدف الحملة "النيل من عدالة القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني"، مؤكدا أنها "مرفوضة ومدانة، وهي خط أحمر لن نقبل به من قبل أية جهة كانت".

وقال إن "هذه الحملة الشعواء المستمرة على الرئيس، هدفها المشروع الوطني والثابت الفلسطيني الذي أكد عليه الرئيس عباس دوما بعدم التنازل عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية مهما كان الثمن".

وأضاف "هذا العالم المتهم بازدواجية المعايير لم يتحرك وبقى صامتا على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي وما زال يرتكبها يوميا سواء بقتل الاطفال واقتحام المدن أو الاعتداء على مقرات مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين".

وتابع أبو ردينة، "رغم البيان التوضيحي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، وأعلن فيه بكل وضوح عن مواقفه، إلا أن هذه الحملة مازالت مستمرة، الأمر الذي يؤكد الهدف الحقيقي منها وهي محاولة القضاء على الصمود الفلسطيني، إلا أن هذه السياسة ستفشل كما فشلت سابقاتها في النيل من صمود شعبنا وتمسك قيادته برئاسة السيد الرئيس بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل التراب الفلسطيني المحتل عام 1967".

إقرأ المزيد

وكان عباس قال خلال مؤتمر صحفي مع مستشار ألمانيا أولاف شولتس في برلين إن "إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، وأردف "50 مجزرة 50 هولوكوست".

وأعربت جامعة الدول العربية عن رفضها لحملة التنمر الألمانية ضد فلسطين ورئيسها محمود عباس، تعقيبا على استخدامه لمصطلح هولوكوست للتعبير عن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شرطة برلين فتحت تحقيقا أوليا ضد عباس بسبب تصريحاته

المصدر: وفا