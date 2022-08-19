الجزائر.. حرائق جديدة في الطارف

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الجمعة اندلاع حرائق جديدة في منطقة الطارف بالقرب من الحدود مع تونس لكنها قالت أنه تمت السيطرة على الحرائق شمال شرق البلاد.

وأدت الحرائق إلى مقتل 38 شخصا على الاقل وإصابة العشرات والحاق دمار واسع بالغابات.

وكتبت الحماية المدنية على تويتر "على الساعة الواحدة (التوقيت المحلي) تعمل وحدات الحماية المدنية حاليا على إخماد سبعة حرائق على مستوى ولايتي الطارف (4 حرائق) وبولاية سكيكدة (3 حرائق)" في شرق البلاد.

وصرّح العقيد فاروق عاشور المسؤول في الحماية المدنية الجزائرية في وقت سابق "تمّت السيطرة بالكامل على كلّ الحرائق".

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وارتفعت الحصيلة الموقتة إلى 37 قتيلا، ثلاثون منهم في الطارف على الحدود مع تونس بينهم 11 طفلا وست نساء، فضلا عن خمسة آخرين قضوا في منطقتي سوق أهراس (شرق) وقتيلين في سطيف (شرق). غير أن عدة وسائل إعلام أفادت بوفاة ضحية اضافية، هو رجل في الثانية والسبعين قضى في قالمة (الشرق).

وكلّ صيف، يشهد شمال البلد حرائق حرجية، لكن هذه الظاهرة تتفاقم سنة تلو أخرى بفعل التغيّر المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحرّ.

ويرى خبراء أن نقص التجهيزات وبخاصة الطائرات وكذلك عدم تحصين الغابات بالشكل الجيد، هي من اهم الاسباب التي تتسبب في اندلاع الحرائق.

المصدر: ا ف ب