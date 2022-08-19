حماس تنفي صحة بيان منسوب إليها بخصوص التطبيع بين تركيا وإسرائيل

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صحة بيان منسوب إليها تتداوله مواقع إخبارية يشير إلى تأييد الحركة لتبادل السفراء بين تركيا وإسرائيل، ووصفته بأنه "مزعوم ومفبرك".

وقال المكتب الإعلامي للحركة في تصريح صحفي إن ذلك البيان "مفبرك تماما"، وأضاف أن الحركة تجدد التأكيدعلى موقفها "الثابت برفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما في ذلك خطوة تبادل السفراء".

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ودعا المكتب الإعلامي لحماس المؤسسات الإعلامية إلى تحري الدقة والمصداقية، والتأكد من الموقع الرسمي للحركة في نشر البيانات والتصريحات الرسمية للحركة.

وكان إعلاميون ومواقع إلكترونية تداولوا بيانا منسوبا للحركة، يرد فيه أنها تؤيد تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، التي يرد اسمها في البيان "دولة إسرائيل" بينما تلتزم الحركة بتسمية "الاحتلال".

المصدر: RT