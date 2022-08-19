البنك المركزي المصري يرد على أنباء استقالة نائب المحافظ

نفى البنك المركزي المصري أمس الخميس استقالة نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، وذلك بعد استقالة رئيس البنك السابق طارق عامر.

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وقال البنك في بيان: "ينفي البنك المركزي ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، مؤكدا استمراره في أداء مهام عمله على نحو طبيعي".

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قدم استقالته أول أمس، وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

المصدر: RT