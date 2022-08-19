العراق.. القبض على مطلوب للقضاء في إيطاليا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على مطلوب للقضاء العراقي في إيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "مديرية الشرطة العربية والدولية انتربول / بغداد ومن خلال قسم استرداد المطلوبين، تمكنت من القبض على أحد المطلوبين للقضاء العراقي، محكمة تحقيق دهوك، المدعو (ل .ش .ش) وفق المادة 446 ق ع في دولة إيطاليا".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بالتنسيق والتعاون مع السلطات الأمنية هناك"، مشيرة إلى أنه "سيتم إكمال إجراءات استرداده أصوليا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

المصدر: السومرية